PRF mirava 7 milhões de votos de Lula em 16 cidades do Nordeste

Planilha foi enviada ao ministro Alexandre de Moraes, que aceitou o pedido de prisão contra Vasques. (foto: Ed Alves/CB/DA Press)

Uma planilha encontrada pela Polícia Federal que mapeou votos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022 cita pelo menos 7 milhões de votos em cidades que seriam afetadas por blitze da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no segundo turno do pleito. As informações, que ajudaram a fundamentar a prisão de Silvinei Vasques, tinham como base os resultados do primeiro turno de votação.

Com base na votação de 5 de outubro, as ações da PRF, de acordo com as investigações, miravam cidades onde Lula tinha mais votos no Nordeste. A planilha foi enviada ao ministro Alexandre de Moraes, que aceitou o pedido de prisão contra Vasques. No dia do pleito, no comando da PRF, ele mantinha contato com outros integrantes da diretoria da corporação com intenções eleitorais, de acordo com os documentos.

Três fotos foram encontradas no celular da delegada Marília Alencar com dados da votação. De acordo com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, uma das fotos foi tirada de uma folha de papel com o título "Concentração maior ou igual a 75% — Lula".

"Abaixo do título, há um mapa do Brasil e uma lista de municípios, trazendo uma tabela com cidades ordenadas, aparentemente, por ordem de concentração de votos no candidato 'LULA'. Aparecem as seguintes cidades: Crato (CE), Paulo Afonso (BA), Iguatu (CE), Parintins (AM)Candeias (BA), Serra Talhada (PE), Quixeramobim (CE),Canindé (CE), Casa Nova (BA), Araripina (P E), Santo Amaro(BA), Pesqueira (P E), Ouricuri (P E), Barreirinhas (MA), Jcó (CE), Cajazeiras (PB) e Euclides da Cunha (BA). Há uma coluna de votos, Cl.ljO número total é 10.073.642. Na coluna 'BOLSONARO', há indicativo de um total de 1.485.294 votos, seguida pela coluna 'LULA' com número total de 7.743. 713. As colunas de percentuais apontam 15, 37% na coluna '%BOLSONARO' e 80, 15% na coluna '% LULA'", destaca o relatório da Polícia Federal.

Os investigadores apontam que Marília teria uma reunião, no mesmo dia em que a foto foi tirada, com o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, que chegou a ser preso acusado de relação com os atentados de 8 de janeiro, quando extremistas que não aceitavam o resultado das eleições invadiram as sedes dos Três Poderes, em Brasília. A situação complica ainda mais a situação de Torres.

"É relevante observar que, conforme o tópico anterior deste relatório, havia uma reunião agendada com o ministro para 11h. Sendo assim, como esta imagem foi capturada às 11h23, há fortes indícios de que esta fotografia tenha sido realizada para esta reunião", completa o relatório.

As outras fotos detalham votações em Goiás, citando 3,8 milhões de votos totais, e em Minas Gerais, citando 12,6 milhões de votos totais.