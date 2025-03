STF proíbe palmas e vaias em julgamento sobre trama golpista

(FOLHAPRESS) - O STF (Supremo Tribunal Federal) reforçou as regras para o acompanhamento da sessão das turmas para a análise do recebimento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras sete pessoas pela trama golpista de 2022.

A corte estipula normas como a proibição de filmagens, de falar ao celular e a exigência de silêncio durante as sessões. Mas nesta terça-feira (26) um card foi confeccionado e distribuído em todas as cadeiras do plenário com esses detalhes. Além disso, as regras foram informadas ao menos duas vezes pelo sistema de som interno e exibidas em telões.

A segurança da corte também está circulando pela sala para informar os presentes das condutas determinadas ou repreendendo aqueles que levantam o celular para fotografias, por exemplo.

Apenas autoridades, advogados e jornalistas tiveram permissão para entrar na corte.

O ex-presidente veio ao Supremo acompanhar presencialmente a sessão e sentou-se na primeira fila, ao lado de seus advogados.