Alexandre de Moraes sobre 8/1: 'Ninguém foi passear no parque'

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes afirmou, nesta quarta-feira (26/3), que os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que invadiram a Praça dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023, não estavam "passeando no parque". A declaração foi feita durante a leitura de seu voto sobre a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Bolsonaro e outros sete acusados pelos atos golpistas. O ministro é o relator do caso.

“Não foi um passeio no parque. Ninguém, absolutamente ninguém que lá estava, estava passeando. E ninguém estava passeando porque tudo estava bloqueado, e houve necessidade de romper as barreiras policiais.”

Durante sua fala, o ministro destacou a premeditação dos invasores, que, segundo ele, tinham a intenção clara de promover violência e desestabilizar a democracia. Como evidência, Moraes apresentou um vídeo que retrata as cenas de vandalismo e agressão ocorridas após o resultado das eleições de 2022 até o ataque à Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro de 2023.

O ministro relembrou os eventos que antecederam os ataques de 8 de janeiro, traçando um panorama das manifestações golpistas que se espalharam pelo país. Moraes mencionou os acampamentos em frente aos quartéis pedindo intervenção militar, os confrontos no dia da diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a tentativa de explosão no aeroporto de Brasília.

Em sua fala, Moraes também disse que era importante lembrar sempre os eventos de 8 de janeiro. “É muito importante nós relembrarmos sempre, porque existe na ciência o que se chama viés de positividade. Nosso cérebro tende a lembrar as notícias boas e a esquecer as ruins, como forma de autoproteção. Esse viés de positividade faz com que nós, aos poucos, relativizemos isso e esqueçamos que não houve um domingo no parque, como eu salientei nas primeiras condenações”, disse.

“As pessoas de boa-fé que têm esse viés de positividade acabam sendo enganadas pelas pessoas de má-fé, que, com notícias fraudulentas e com milícias digitais, passam a querer criar uma própria narrativa, como disse ontem, de velhinhas com a Bíblia na mão, de pessoas que estavam passeando, de pessoas que estavam passeando e foram lá passar um batonzinho na estátua”, acrescentou.