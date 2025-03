Damares sobre encontro com Bolsonaro: "Comecei meu diabo com ele"

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A senadora Damares Alves (Republicanos) cometeu uma gafe ao compartilhar seu encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no X nesta terça-feira (26/3). Ela confundiu a palavra “dia” por “diabo”, causando mal-estar entre seus seguidores.

Damares trocou a palavra "dia" por "diabo" em post Reprodução / X

“E comecei meu diabo com ele, com o meu líder, com o homem que mudou a história do Brasil. Já oramos juntos hoje! Chamo todos os meus amigos para nos unirmos hoje em oração. Parem um minutinho agora pela manhã e orem pelo nosso Presidente e por nosso país. Deus continua sendo Deus!”, diz o post.

Nos comentários, os seguidores da ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos pediram para que ela mudasse o post. “Comecei meu ‘diabo’??? Acho que foi erro de digitação”, apontou um perfil.

“Está escrito ‘meu diabo com ele’. Corrige, por favor”, pediu outro. “Melhor refazer o post”, sugeriu um terceiro.

A senadora fez uma nova postagem – desta vez com o texto correto – minutos depois, mas não apagou o post antigo. Ela também restringiu os comentários do post mais recente.

A publicação de Damares pede orações para que o ex-presidente não vire réu no julgamento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). O colegiado vai decidir se aceita ou arquiva a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente, por tentativa de golpe de Estado.

Primeira Turma marcou sessões até quarta-feira (26/3) para julgar Bolsonaro Antonio Augusto/STF Ex-presidente não falou com a imprensa no STF, mas antes disse que Moraes já tinha uma sentença pronta contra ele Antonio Augusto/STF Ex-presidente é acusado por uma série de crimes que somados podem dar mais de 28 anos de prisão Antonio Augusto/STF Julgamento começou com leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes Rosinei Coutinho/STF Bolsonaro sentou na primeira fila da Primeira Turma do STF Rosinei Coutinho/STF Primeiro julgamento teve fala das defesas dos sete acusados de envolvimento na trama golpista Rosinei Coutinho/STF Moraes diz que denúncia de golpe revela 'risco iminente' aos Poderes Gustavo Moreno/STF Presença de Bolsonaro no julgamento foi uma surpresa, uma vez que ele não havia avisado que assistiria a sessão no local Antonio Augusto/STF Advogado afirmou que Bolsonaro autorizou mudanças nas Forças Armadas antes de perder o mandato Antonio Augusto/STF Voltar Próximo

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Se os ministros decidirem aceitar a denúncia, Bolsonaro e outros sete acusados se tornam réus em uma ação penal. Em seguida, a acusação deve colher mais provas e marcar audiências para ouvir os acusados e as testemunhas, antes de julgar o mérito do caso e condenar ou absolver o grupo.