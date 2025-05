Frio vai continuar em BH? Confira a previsão para os próximos dias

Após registrar 12,1ºC, sua menor temperatura do ano, pela terceira vez, nesta terça-feira (20/5) a sequência de dias gelados deve dar uma pequena trégua aos belo-horizontinos, pelo menos até segunda (26/5).

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica clima estável e ameno nos próximos dias em BH. No restante do estado, no entanto, uma nova frente fria já tem data de retorno marcada.

Segundo o meteorologista do Inmet Claudemir Azevedo, haverá um reforço do frio causado pelo posicionamento de um novo sistema de alta pressão no litoral da Região Sudeste do Brasil. Essa condição vai proporcionar aumento da nebulosidade e possíveis chuvas no Sul de Minas e na Zona da Mata, a partir de sexta (23/5).

“Nas outras regiões do estado, o tempo seguirá estável com predomínio de céu claro a parcialmente nublado. Em BH, as temperaturas permanecem amenas como estamos observando há cerca de 12 dias, com previsão de 14ºC a 26ºC nos próximos dias”, afirma o meteorologista.

Segundo ele, as temperaturas devem sofrer um ligeiro declínio a partir da próxima segunda. “A situação é prevista para a estação do outono”, afirma Claudemir. De acordo com o instituto, a temperatura mínima prevista para a chegada da frente fria é de 5ºC no Sul. Já na capital mineira, os termômetros podem registrar 12ºC.

Previsão

Nesta quarta (21/5), a previsão para BH é que o dia seja de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura segue baixa nas primeiras horas do dia e à noite. Os termômetros podem registrar mínima de 13 °C e máxima de 26 °C. A umidade relativa do ar gira em torno de 30%, à tarde.

Na quinta e sexta-feira, as temperaturas mínimas devem variar entre 14ºC e 16ºC. Já a máxima prevista é de 27ºC nos dois dias.

Em Minas, os termômetros podem marcar de 8ºC a 33ºC durante toda a semana. O ar seco favorece os baixos índices de umidade relativa do ar no período da tarde, especialmente, no Oeste, Sul, Centro e Norte do estado.

O reflexo do ar seco será sentido em BH. Conforme a Defesa Civil, a cidade está em alerta para baixa umidade do ar até domingo (25/5). Os índices de umidade relativa do ar estão previstos para 30%, no decorrer da tarde. A recomendação do órgão é redobrar a hidratação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





O percentual é considerado abaixo do ideal, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). O indicado é entre 50% e 60%. Acima ou abaixo desse percentual, a umidade pode oferecer riscos à saúde e aos bens materiais.

Recomendações:

- Hidrate-se durante o dia;

- Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

- Evite frituras;

- Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

- Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;

- Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

- Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;

- Não provoque queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Em caso de incêndio avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata