Ministro manda Zema lavar a boca com água sanitária antes de falar de Lula

O ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, mandou o governador Romeu Zema (Novo) lavar a boca com água sanitária antes de falar, segundo ele, mentiras sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A fala do ministro se deu na cerimônia de assinatura do novo acordo de Mariana. Zema não compareceu ao evento.

"Ele tem que lavar a boca dele com Qboa, com água sanitária, e reconhecer sua insignificância", afirmou Macedo se referindo a uma antiga marca de água sanitária que é usada como desinfetante.

Macedo disse que não queria tocar nesse assunto, mas afirmou ter ficado indignado com a fala de Zema criticando a vinda do presidente Lula à Mariana.

Zema responsabilizou nesta semana o governo petista pela criação da Fundação Renova que, segundo o governador, não "conseguiu levar nada para os afetados" e disse que o mérito do novo acordo é de seu governo, pois seguiu a mesma estrutura do firmado pelo Estado com a Vale por causa do rompimento da barragem de Brumadinho, em 2019, quatro anos depois da tragédia de Mariana.

Lula e seus ministros estão em Mariana nesta quinta-feira (12/6) para anunciar os investimentos que serão feitos com recursos do novo acordo de reparação dos danos pelo rompimento da barragem do Fundão, localizada no município.

Além de Macedo, o advogado-geral da União, Jorge Messias; e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que o antecederam, também criticaram Zema.