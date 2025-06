Lula pede respeito ao prefeito de Mariana, alvo de vaias e protestos

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou a cerimônia de celebração de apresentação dos avanços do Acordo Rio Doce, na cidade de Mariana, na Região Central de Minas Gerais, na manhã desta quinta-feira (12/6), pedindo respeito ao prefeito da cidade, Juliano Duarte (PSB). Ao iniciar o seu discurso, o prefeito de Mariana foi recebido com vaias e protestos de cidadãos.

Quebrando o protocolo de costume, Lula interrompeu a fala do prefeito para pedir respeito. “Esse momento é histórico para a cidade de Mariana e para o estado de Minas Gerais. Não pensem que foi fácil construir esse acordo porque quando chegamos à Presidência, ele estava há oito anos parado e ninguém organizava”, disparou.

Na sequência, o presidente Lula ressaltou que hoje era um dia “institucional” e pediu que os cidadãos presentes se manifestassem após a cerimônia.

“Hoje é um dia institucional. Quando acabar esse ato, a política local pode voltar ao que quiser, mas nesse ato, o prefeito é nosso convidado, não faz sentido ele chegar aqui e ser mal recebido”, disse.

“Eu queria que os companheiros que estão se manifestando contra (o prefeito) deixe acabar o ato, quando começar a campanha seja contra, mas hoje é um dia institucional para cidade de Mariana. Isso aqui não é proibir a liberdade de expressão, é responsabilizar”, disse.

Evento em Mariana marca nova etapa do Acordo Rio Doce, com foco na reconstrução, reparação e justiça aos atingidos e atingidas pelo rompimento de barragem, em 2015, e conta com a presença de ministros de Estado, parlamentares e apoiadores.