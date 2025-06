Lula participa de evento para anuncio de obras em Mariana; veja ao vivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta quinta-feira (12/6) de uma cerimônia para anunciar obras e investimentos decorrentes do novo acordo de reparação de danos causados pelos estragos do rompimento da barragem do Fundão, em 2015. O evento ocorre na Praça da Sé em Mariana, na Região Central.

Em seguida, o presidente irá para Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em evento para entrega de máquinas agrícolas para prefeituras mineiras.

O Palácio do Planalto afirmou que a comitiva irá contar com a presença dos ministros Rui Costa (Casa Civil), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência da República), Alexandre Padilha (Saúde), Camilo Santana (Educação), Luiz Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar) e Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome).

O governador Romeu Zema (Novo) avisou que não irá aos eventos em que o petista comparecer nesta visita.