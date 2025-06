Lula em Mariana para anunciar investimentos em saúde, educação e renda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega daqui a pouco em Mariana (MG) na Região Central, para a cerimônia de anúncio de investimentos em saúde, educação e transferência de renda para as comunidades e cidades do entorno da Bacia do Rio Doce, atingidas pelo rompimento da barragem do Fundão, que se rompeu em 2015. A barragem ficava em Bento Rodrigues, distrito de Mariana.

As obras serão bancadas com R$ 132 bilhões dos recursos do acordo de reparação firmado com a mineradora Samarco e suas controladas, a angloaustraliana BH Billiton e a brasileira Vale.

Anúncios previstos

» Programa de Transferência de Renda (PTR) que prevê o pagamento mensal de 1,5 salário mínimo por 36 meses, seguido de mais 12 meses com 1 salário mínimo. Ao todo, serão beneficiadas cerca de 15 mil famílias da agricultura familiar e 22 mil pescadores, com investimentos de R$ 3,7 bilhões nos próximos quatro anos. A previsão é de que os primeiros pagamentos comecem em julho.

» Assinatura de um protocolo de Intenções entre Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Universidade Federal de Ouro Preto, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e Prefeitura de Mariana para a construção de um hospital universitário na cidade. Os investimentos previstos chegam a R$ 200 milhões. Cerca de 600 profissionais devem ser contratados. O hospital será de média e alta complexidade, com unidade de decisão clínica referenciada, unidades de internação para cuidados clínicos e cirúrgicos e terapia intensiva. Além disso, haverá instalações para centro cirúrgico de resposta completa, incluindo procedimentos intervencionistas periféricos em cardiologia, neurologia e cirurgia vascular.

» Planos de Ação em Saúde para quatro municípios atingidos: os municípios de Mariana, Ouro Preto, Barra Longa e Rio Doce terão acesso a recursos que somam R$ 167 milhões, destinados a custeio e investimentos na rede de saúde.

» Criação do Observatório da Educação na Bacia do Rio Doce: com investimento de R$ 9 milhões até 2027, tem como objetivo pesquisar e avaliar a educação básica nos 49 municípios de Minas Gerais e Espírito Santo que formam a bacia. O observatório vai fornecer um diagnóstico dos principais desafios a serem enfrentados. Entre as ações previstas estão a criação de um portal de dados e indicadores da educação na região.

» Criação de 15 Centros de Formação das Juventudes, espaços físicos que reúnem cursos profissionalizantes e outras atividades de interesse comunitário, com investimentos de R$ 45 milhões até 2026. Além disso, serão investidos R$ 81 milhões no Kit Escola Resiliente, com ar-condicionado para as salas de aula, placa de energia solar para compensar o gasto energético das escolas e cisterna para as escolas com insegurança hídrica.

» Contratação de Assessoria Técnica Independente (ATI) para atuar junto às comunidades de Mariana (MG) e Barra Longa (MG), com o objetivo de fortalecer a participação social dos atingidos nos processos de reparação.