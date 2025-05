BH: prefeitura reforça ações para população em situação de rua durante frio

Diante das quedas de temperatura em Belo Horizonte, a prefeitura da capital intensificou medidas emergenciais de assistência à população em situação de rua. Entre as ações, estão a distribuição de cobertores, reforço na vacinação contra a gripe e ampliação de vagas em abrigos. As iniciativas fazem parte de um plano de contingência que envolve diversas áreas como saúde, assistência social e segurança alimentar.

Nos dias mais frios, o atendimento é ampliado pelas equipes do Serviço Especializado de Abordagem Social, do Consultório na Rua e do programa BH de Mãos Dadas. As abordagens noturnas são intensificadas, com foco na orientação e no encaminhamento das pessoas em situação de rua para abrigos e unidades de acolhimento. Atualmente, a capital mineira dispõe de cerca de 600 vagas diárias em casas de passagem, com alimentação, banho e espaço para guardar pertences. Durante o inverno, há flexibilidade nos horários de entrada e possibilidade de ampliação emergencial das vagas, inclusive com parcerias para hospedagem temporária.

No campo da saúde, o Consultório na Rua realiza atendimentos móveis nas dez regionais da cidade, oferecendo desde cuidados básicos até o acompanhamento de casos clínicos mais graves. Com vans adaptadas, as equipes - formadas por médicos, psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais - monitoram sinais de hipotermia e infecções respiratórias, além de aplicarem a vacina contra a gripe em todas as pessoas em situação de rua com mais de seis meses de idade.

A alimentação também foi adaptada para as temperaturas mais baixas. Os restaurantes populares e o refeitório da cidade estão oferecendo refeições mais quentes e encorpadas, como caldos, feijoada, tutu e vaca atolada. São servidas, em média, 2.500 refeições por dia à população vulnerável, incluindo café da manhã, almoço e jantar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As ações seguem ativas durante todo o período de inverno, com foco na proteção da saúde e da dignidade das pessoas em situação de rua na capital.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos