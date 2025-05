BH: prefeitura amplia rede pediátrica com abertura de 13 novos leitos

A Prefeitura de Belo Horizonte vai inaugurar, nesta quinta-feira (15/5), 13 novos leitos pediátricos de enfermaria no Hospital Universitário Ciências Médicas de Minas Gerais (HUCM-MG). A iniciativa é parte de uma parceria com a Fundação Educacional Lucas Machado (Feluma) e integra as ações do Plano de Enfrentamento das Doenças Respiratórias, intensificado neste período de maior incidência de síndromes respiratórias.

Com os novos leitos, a capital mineira chega a 43 novas vagas dedicadas ao atendimento pediátrico em 2025. Além disso, o HUCM-MG também está ampliando sua estrutura com a implantação de 15 leitos de cuidado intermediário, voltados para casos clínicos de maior complexidade.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a ampliação é resultado de uma mobilização emergencial para atender à alta demanda por internações infantis. O secretário Danilo Borges Matias ressaltou a agilidade da parceria com a Feluma, que viabilizou em curto prazo as adaptações estruturais no hospital, inclusive com a conversão de um auditório em enfermaria.

Desde o início do ano, a prefeitura já ativou 30 suportes pediátricos em outras unidades: 20 no Hospital Metropolitano Odilon Behrens e 10 no Hospital da Baleia. As negociações com outros hospitais da rede continuam com o objetivo de reforçar ainda mais a assistência no SUS da capital.

Essa expansão é uma das estratégias prioritárias da administração municipal para enfrentar o aumento da demanda por atendimentos infantis, especialmente em períodos críticos do calendário epidemiológico.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice