Doenças respiratórias: mais de 200 pessoas foram atendidas no sábado em BH

Os centros de saúde abertos nesse sábado (10/5), exclusivamente para pessoas com sintomas gripais, atenderam 218 pacientes.

A iniciativa faz parte da estratégia da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para ampliar a assistência de pessoas com doenças respiratórias.

Foram abertas as unidades Carlos Renato Dias (Barreiro), São Paulo (Nordeste), Heliópolis (Norte), Betânia (Oeste) e Rio Branco (Venda Nova) das 7h às 19h para garantir cuidados à população.

O ponto que mais prestou cuidados à população foi o Centro de Saúde Rio Branco, com 72 consultas.

A medida de ampliar o funcionamento das unidades básicas de saúde, inicialmente aos sábados, considera a atual demanda assistencial e o cenário epidemiológico do município.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) decretou, em 30 de abril, situação de emergência em saúde pública devido ao crescimento de atendimentos e internações, na rede municipal, de casos de Síndrome Respiratória Agudas Graves (SRAG).

A prefeitura também orienta que pessoas com sintomas mais leves, como coriza, tosse ou dores de cabeça e garganta, por exemplo, busquem acolhimento nos centros de saúde. Assim, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) que funcionam todos os dias, por 24 horas, podem priorizar o cuidado de casos mais graves e urgentes.

Outra forma de atendimento para os casos mais leves são as teleconsultas, que seguem sendo ofertadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. Para garantir o pleno acolhimento, é feito um pré-atendimento por enfermeiros. Caso seja uma questão médica, a pessoa é encaminhada para a teleconsulta. Se for para outras questões, o próprio enfermeiro acolhe e orienta. O agendamento deve ser feito no portal da Prefeitura.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata