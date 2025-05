BH: centros de saúde atenderão pessoas com sintomas respiratórios no sábado

Cinco centros de saúde vão abrir neste sábado (10/5) para atender exclusivamente pessoas com sintomas de doenças respiratórias. Além de prestar assistência, esses equipamentos vão disponibilizar vacina contra gripe para o público a partir de 6 meses de idade.

Estarão funcionando as unidades Carlos Renato Dias (Barreiro), São Paulo (Nordeste), Heliópolis (Norte), Betânia (Oeste) e Rio Branco (Venda Nova) das 7h às 19h para garantir cuidados à população. Já as aplicações do imunizante serão feitas das 8h às 17h. Os endereços podem ser verificados on-line.

A medida de ampliar o funcionamento das unidades básicas de saúde, inicialmente aos sábados, considera a atual demanda assistencial e o cenário epidemiológico do município. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) decretou, em 30 de abril, situação de emergência em saúde pública devido ao crescimento de atendimentos e internações, na rede municipal, de casos de Síndrome Respiratória Agudas Graves (SRAG).

Segundo a PBH, neste ano, até o momento, foram realizados aproximadamente 200 mil atendimentos a pessoas com sintomas de doenças respiratórias na rede SUS-BH, sendo cerca de 65% nas cinco regionais definidas estrategicamente pela Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) para reforçar o cuidado a partir de sábado.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que as pessoas com sintomas mais leves, como coriza, tosse ou dores de cabeça e garganta, por exemplo, busquem atendimento nos centros de saúde. Já as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) que funcionam todos os dias, por 24 horas, serão voltadas para o cuidado de casos mais graves e urgentes.

Casos em Minas

Na última sexta (2/5), o governador Romeu Zema (Novo) decretou situação de emergência no estado.

Ao todo, sete cidades já decretaram emergência em saúde. São elas: BH; Contagem, Betim, Santa Luzia e Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana; Conselheiro Lafaiete, na Região Central; e Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A medida tem validade de 180 dias e autoriza a adoção de ações emergenciais para conter o avanço das doenças.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), até 30 de abril, o estado registrou 26.786 internações por SRAG e 334 mortes. No centro dessa crise respiratória, estão bebês e idosos. De janeiro até o fim de abril, esses dois grupos somaram mais de 17,7 mil internações pelo mesmo motivo. Entre os bebês com até 1 ano de idade, foram 2.587, e em adultos maiores de 60 anos, 15.130.

Retrato da emergência

A morte de uma bebê de 1 ano e 4 meses por complicações de uma bronquiolite, que evoluiu para pneumonia, em Pedro Leopoldo, na Grande BH, retrata o estado crítico provocado pela disparada de casos de doenças com sintomas respiratórios.

A pequena Evelyn Beatriz perdeu a vida no sábado (3/5). Ela estava internada na UPA de Pedro Leopoldo, mas seu quadro se agravou, exigindo tratamento extensivo, mas não havia vagas em UTI da cidade nem na capital mineira.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata