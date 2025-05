Mais uma cidade mineira declara emergência por doenças respiratórias

Uberlândia, no Triângulo Mineiro, decretou situação de emergência no âmbito da saúde pública e se tornou, neste ano, o sétimo muncípio mineiro neste cenário por causa do quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

O decreto foi publicado em edição suplementar do Diário Oficial do Município (DOM) da Prefeitura de Uberlândia, nessa terça-feira (6/5). A vigência do decreto é de 180 dias, podendo ser prorrogado caso a situação perdure.

Seis cidades mineira já tinham decretaram emergência em saúde devido ao aumento de casos e internações por doenças respiratórias. São elas: Belo Horizonte; Contagem, Betim, Santa Luzia e Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de BH; e Conselheiro Lafaiete, na Região Central do estado.

De acordo com o município de Uberlândia, a medida visa proteger a saúde da população, preservando a capacidade de resposta do sistema de saúde. Durante o mês de abril, foi registrado um aumento expressivo, de aproximadamente 90%, nas internações por SRAG causadas por vírus respiratórios não relacionados à Covid-19.

A curva de internações demonstra uma tendência de crescimento a partir da segunda quinzena do mês, com sucessivos aumentos diários e média superior a 50 casos por dia nos últimos dez dias de abril. O comportamento epidemiológico pode impactar diretamente na rede hospitalar, especialmente nos serviços de urgência e Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

O quadro se soma à questão da dengue em Uberlândia, que ainda lidera números de mortes em Mians Gerais. O município tem 18 dos 58 óbitos pela doença confirmadas no Estado.

Com o decreto de situação de emergência em saúde pública, é possível realizar ações imediatas e coordenadas em vigilância, assistência e controle de surtos, reforçar a estrutura hospitalar e a oferta de leitos de internação e UTI, ampliar a testagem e diagnóstico rápido para agentes respiratórios, autorizar contratações emergenciais de pessoal e aquisição de insumos e equipamentos.

Campanha de vacinação



A Prefeitura de Uberlândia realiza, neste sábado (10/5), das 8h às 17h, uma mobilização no chamado Dia D da Campanha de Vacinação contra a Influenza.

A Secretaria Municipal de Saúde estará com equipes em 36 locais nos quatro setores da cidade e distritos, entre unidades de saúde, escolas e pontos de maior circulação de pessoas. Além da vacinação contra a gripe, as equipes atualizarão o cartão de vacina com outros imunizantes.