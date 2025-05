Médica e advogado são presos suspeitos de planejar duplo homicídio em Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil pendeu seis pessoas, entre elas uma médica, o marido dela e um advogado, suspeitos de serem os mandantes de um duplo assassinato ocorrido 19 de dezembro de 2023. As prisões ocorreram nesta quarta-feira (7/5), em Ubá, na Zona da Mata de Minas Gerais.

De acordo com as investigações, as vítimas eram pai e filho, e o crime teria sido motivado por uma disputa de uma herança de R$ 30 milhões. Os outros três presos na ação de hoje são suspeitos de serem os executores das mortes, segundo a polícia.

Ainda segundo a Polícia Civil, o pai e filho mortos são irmão e sobrinho da médica. O assassinato deles aconteceu na zona rural de Guidoval, que fica distante 40 quilômetros de Ubá.

As investigações apontam que pai e filho estavam em casa, quando foram abordados por três homens armados, que diziam ser policiais civis. Eles estavam com vestes da Polícia Civil e apresentaram distintivos falsos, dizendo ter ordem para levar pai e filho para a delegacia.

Os criminosos colocaram as vítimas em um carro e, no trajeto, pai e filho entraram em luta corporal com os suspeitos e acabaram sendo mortos a tiros. Por causa da briga, o carro saiu da pista. Depois de atirarem, os três criminosos fugiram à pé, e pouco tempo depois, roubaram um outro carro em Guidoval.

Planejamento

Segundo os policiais, o crime foi meticulosamente planejado. A motivação seria uma herança no valor de R$ 30 milhões, pela qual havia uma disputa judicial entre a médica e o irmão. O valor incluía várias propriedades rurais disputadas pelos dois.

De acordo com o delegado Douglas Motta, as investigações ainda não foram encerradas, pois os policiais pretendem esclarecer os fatos e responsabilizar todos os envolvidos.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, realizados hoje pela equipe da Delegacia Regional em Ubá, foram apreendidos valores expressivos em dinheiro, cheques, armas de fogo, munições e outros materiais que serão fundamentais para o avanço das investigações.