MG: polícia apreende 85 mil maços de cigarro ilegais escondidos em caminhão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou 85 mil maços de cigarros ilegais no baú de um caminhão, nesta quarta-feira (7/5). O veículo com a carga foi abordado na rodovia BR-050, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O motorista foi preso.



O material, distribuído em 170 caixas, foi achado durante fiscalização de rotina. Eram três marcas diferentes de cigarros, sendo todas oriundas do Paraguai e sem documentação adequada.



O comportamento do motorista chamou atenção dos policiais na abordagem. Ele disse que vinha de São José do Rio Preto (SP) com a mudança de uma família para Uberlândia. No entanto, afirmou que só receberia a localização posteriormente.



Os policiais então pediram para ver a carga. Havia eletrodomésticos e outros itens de residência, como cama e colchão. Mas, ao ser retirada parte dos objetos, as caixas com os cigarros foram reveladas.



O condutor tem 35 anos e foi detido por contrabando. Ele foi encaminhado, juntamente com o caminhão e os produtos ilegais, para a delegacia da Polícia Federal em Uberlândia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





Essa é a segunda grande apreensão de cigarros da semana. Em Canápolis, outros 26 mil maços de cigarros contrabandeados foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal.