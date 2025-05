Homem tenta vender objetos que furtou de igreja e é preso

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem foi preso por arrombar uma capela de uma igreja católica, em Abaeté, no Centro-Oeste de Minas Gerais. Ele furtou um sacrário de bronze com uma parte banhada a ouro, e que dentro havia uma âmbula e uma teca. O suspeito, de 39 anos, tentou vendê-los, mas não conseguiu.

Nesta terça-feira (6/5), a Polícia Militar recebeu um chamado que denunciava o roubo da igreja. A partir dessas informações, a PM e a Polícia Civil montaram, em conjunto, uma operação para tentar prender o homem e recuperar as peças furtadas.

Durante o rastreamento, o autor foi localizado. Ele estava com as roupas usadas no momento do crime e que tinham sido informadas por duas testemunhas, que viram o homem saindo da capela.

Ao ser preso, o homem confessou o crime e contou que os bens teriam sido descartados em um lote no bairro São João, depois de uma tentativa frustrada de venda dos materiais.

Os produtos do furto foram descartados num lote vago. O autor levou os policiais até o local, recuperando o sacrário de bronze com uma parte banhada a ouro, e que dentro havia uma âmbula e uma teca.

O autor foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Abaeté, onde está preso e se descobriu que ele teve outras prisões por furto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia