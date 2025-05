Turistas terão que realizar cadastro para visitar Poços de Caldas

A Prefeitura de Poços de Caldas, no Sul de Minas, informou nessa segunda feira (5/5) que os turistas que quiserem visitar a cidade deverão realizar um preenchimento de um formulário de cadastramento. De acordo com o Executivo, a medida busca regulamentar a atuação dos prestadores de serviços turísticos do município.

Excursões e grupos turísticos devem realizar o cadastro, com antecedência, na plataforma online “Descomplica Poços”, por meio de um formulário online. O objetivo, segundo a prefeitura, é também assegurar que os grupos atendam à exigência legal de estar acompanhados por um Guia de Turismo Regional (MG) credenciado no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur).

Os operadores turísticos podem verificar se o guia está devidamente credenciado no sistema oficial do Ministério do Turismo, que pode ser consultado diretamente no site do Cadastur.

'Descomplica Poços'

O formulário de cadastro prévio de excursões turísticas em Poços de Caldas, disponível na plataforma “Descomplica Poços”, solicita as seguintes informações:

Informações do Responsável pela Excursão

Perfil do cadastro Agência de Turismo, Empresa de Transporte, Guia de Turismo ou Excursão Particular.

Nome ou Razão Social do responsável pela excursão.

CPF ou CNPJ do responsável.

Endereço completo incluindo cidade e estado.

E-mail para contato.

Telefone com DDD.

Informações do Guia de Turismo

Nome do Guia Regional/MG que acompanhará o grupo.

Número de registro no Cadastur do guia.

Detalhes da Excursão

Número de participantes

Tipo de veículo utilizado: ônibus, van, micro-ônibus, etc.

Data de chegada e partida

Número de registro na ANTT/Cadastur do veículo.

Placa do veículo.

Cidade de origem

Roteiro planejado

Utilização de veículos locais

Hospedagem e Alimentação

Reserva de hotel

Reserva de restaurante

Além dos grupos de turistas, a exigência se aplica a empresas de turismo, motoristas de ônibus, micro-ônibus e vans que realizam transporte de visitantes na cidade. A Prefeitura de Poços de Caldas reforça que as excursões que não realizarem o cadastro prévio ou não estiverem acompanhadas de guias habilitados estarão sujeitas a penalidades legais, como multa e até cassação do alvará de funcionamento, se a infração for cometida por um estabelecimento de turismo com sede no município.

O secretário de Turismo, Arison Siqueira, declara que essa medida busca a profissionalização do turismo em Poços de Caldas. “Exigir o cadastramento prévio das excursões e a presença de guias credenciados é uma forma de garantir que nossos visitantes tenham uma experiência bem estruturada. Além disso, essa regulamentação valoriza os profissionais da área, promovendo um turismo mais organizado e de qualidade. O objetivo é fortalecer ainda mais nosso setor, garantindo que Poços de Caldas seja reconhecida como um destino turístico de excelência.”

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata