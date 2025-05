MG: drogas são encontradas em churrasqueira de quartel da polícia

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) investiga o caso de drogas dentro do quartel da Polícia Militar (PMMG) na cidade de Canápolis, no Triângulo Mineiro. A suspeita é de que elas seriam desviadas de apreensões da própria corporação.



Foi uma denúncia feita ao próprio MPMG que levou ao pedido de averiguação por parte da PMMG.

O quartel fica na Rua Antônio Ferro. Buchas de maconha foram encontradas escondidas no interior de uma churrasqueira, enquanto pedras de crack estavam enterradas em um terreno da unidade.



A descoberta ocorreu após a promotora de Justiça de Canápolis, Silvânia Costa, receber uma denúncia anônima.

Conforme um comunicado do Ministério Público, as drogas encontradas podem ter origem de apreensões realizadas no dia 25 de janeiro deste ano, em ações registradas em boletins de ocorrência e que foram conduzidas por dois policiais militares do 54º Batalhão.

A promotoria teria, inclusive, três testemunhas que presenciaram o desvio dos materiais apreendidos e uma quarta pessoa que indicou os locais de esconderijo.





Também foi determinada a instauração de um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar as circunstâncias do caso.