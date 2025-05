Garupa de moto morre ao sofrer queda e ser atropelado por carreta

Um passageiro de moto, de 44 anos, morreu na BR-365, perto de Patrocínio, no Alto Paranaíba, após o condutor perder o controle do veículo. O garupa caiu na rodovia e, em seguida, foi atropelado por uma carreta, que seguida no sentido Uberlândia da via.

Já o condutor da motocicleta, segundo registro policial, sofreu várias escoriações, sendo levado por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para hospital em Monte Carmelo.

O motorista da carreta ficou em estado de choque e foi encaminhado para atendimento médico no pronto-socorro de Patrocínio.

A EPR Triângulo, concessionária que administra o trecho, e peritos da Polícia Civil também estiveram no local do acidente.

Segundo a Funerária PAX Carmelitana, Celso Araújo da Silva residia em Patrocínio e era natural de Monte Carmelo.

"Ele será sepultado nesta terça-feira (6/5), em horário a ser divulgado, no Cemitério Municipal de Monte Carmelo", diz trecho de nota da funerária.

Celso deixa os pais, dois irmãos e uma filha.