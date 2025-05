Casal é filmado sem consentimento em suíte de motel em Minas

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou um inquérito para apurar imagens gravadas em uma suíte de motel na cidade de Prata, no Triângulo Mineiro. De acordo com o estabelecimento, as filmagens foram feitas no ano passado, de forma ilegal. O motel Borali informou que teve conhecimento da situação apenas recentemente e que entrou com as medidas cabíveis.

Em nota, o motel repudiou a divulgação das imagens privadas e disse que identificou a existência de um dispositivo de captação de imagens durante uma manutenção de rotina há um tempo. Na ocasião, eles acreditaram terem interceptado o equipamento antes que qualquer imagem fosse indevidamente registrada, dado o intervalo de tempo até a recente veiculação.

“Reafirmamos que a violação de privacidade, produção e até mesmo a simples divulgação e propagação de imagens íntimas sem consentimento, assim como difamação, assédio e qualquer forma de ataque pessoal são crimes graves, com os quais o Motel Borali não compactua sob nenhuma circunstância”, diz a nota.

Segundo o estabelecimento, eles estão reunindo todas as evidências disponíveis, além de identificar os compartilhamentos para adotar medidas legais para identificar e responsabilizar os autores da ação criminosa. A empresa solicitou, ainda, que as pessoas parem de disseminar as imagens em respeito à privacidade e ao bem-estar dos envolvidos.