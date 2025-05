PM que atirou em homem durante briga de trânsito em Minas é indiciado

O policial militar que atirou em um entregador de açougue em junho do ano passado em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, enquanto estava de folga, foi indiciado pela Polícia Civil (PC). Na ocasião, o sargento, então com 34 anos, efetuou disparos contra o entregador, também de 34 anos, após uma briga de trânsito na Avenida Rui Barbosa, no Bairro Santa Terezinha. De acordo com a PC, o inquérito foi concluído e entregue à Justiça. O PM, agora, foi indiciado por tentativa de homicídio.

No dia 26 de junho de 2024, o funcionário estacionou o caminhão na frente do açougue e estava abrindo as portas. O militar chegou ao local e também parou o veículo que conduzia. A partir daí, teve início uma discussão entre eles. O major Jean Michel Costa do Amaral, subcomandante do 2º Batalhão da 4ª Região de Polícia Militar, declarou em vídeo divulgado à imprensa na época que o militar de folga “teve sua integridade física ameaçada”, quando o funcionário do frigorífico tentou agredi-lo.

“O policial militar utilizou da sua arma de fogo particular para se defender. Destaca-se aí a condição de um policial militar que teve a oportunidade e a perícia para poder se defender de um cidadão que estava de posse de uma faca de açougueiro”, disse o major.

Posteriormente, a assessoria da PM da cidade informou que o funcionário baleado possui antecedentes por tráfico de drogas e lesão corporal, mas não deu outros detalhes sobre a discussão. Ele foi encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) e o policial permaneceu no local até a chegada da viatura, quando foi conduzido à delegacia.

A reportagem do Estado de Minas questionou a PM em relação ao indiciamento e aguarda retorno.