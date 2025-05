Tempo em BH: capital está sob alerta para baixa temperatura até quarta (7)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Belo horizonte pode registrar baixas temperaturas pelas manhãs até a próxima quarta-feira (7/5). A atuação de uma massa de ar polar deixa os termômetros em torno de 13ºC até a próxima semana, segundo alerta da Defesa Civil de BH.

De acordo com o órgão municipal, a condição climática deixa a capital mineira sob alerta e recomenda à população que se agasalhe, mas que deixem janelas abertas em ambientes fechados para manter a ventilação.

Segundo a Defesa Civil Municipal, BH registrou 15,2ºC na manhã desta quinta-feira (1/5) na estação Cercadinho, na Região Oeste da cidade. Às 4h, a sensação térmica no local foi de 3,2ºC. Já a temperatura máxima esperada para o feriado é de 25ºC, conforme a previsão meteorológica.

Doenças respiratórias em BH

Em meio ao cenário climático, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) decretou situação de emergência em saúde pública por causa do aumento de atendimentos e internações, na rede municipal, por síndromes respiratórias graves nessa quarta-feira (30/4).

A medida permite à PBH adotar ações emergenciais para garantir os atendimentos nas unidades de urgência e emergência, como a contratação de profissionais, compra de insumos e medicamentos, além da ampliação da rede de atendimento.

Entre as medidas de enfrentamento às doenças respiratórias, a prefeitura anunciou a abertura de 30 novos leitos de enfermaria pediátrica, 20 no Hospital Metropolitano Odilon Behrens e 10 no Hospital da Baleia.

Segundo o Executivo Municipal, houve aumento no número de solicitações para internações hospitalares entre as crianças menores de 1 e até 4 anos. Considerando o período de 23 a 29 de março, foram 123 solicitações.

Recomendações da Defesa Civil: