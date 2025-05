Veja como ficou galpão de supermercado atingido por incêndio em BH

O incêndio que atingiu um supermercado às margens da Rodovia MG-010, no bairro Serra Verde, em Belo Horizonte, foi controlado na tarde desta quinta-feira (1º/5). Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Fumaça intensa foi registrada próximo ao supermercado atingido pelo incêndio no bairro Serra Verde, em BH Luiz Rodrigues/Divulgação Fumaça intensa foi registrada próximo ao supermercado atingido pelo incêndio no bairro Serra Verde, em BH Luiz Rodrigues/Divulgação Fogo começou em caminhão na área de carga e ameaçou se alastrar para gasoduto; situação foi controlada sem vítimas Corpo de Bombeiros/Divulgação Fogo começou em caminhão na área de carga e ameaçou se alastrar para gasoduto; situação foi controlada sem vítimas Corpo de Bombeiros/Divulgação Fogo começou em caminhão na área de carga e ameaçou se alastrar para gasoduto; situação foi controlada sem vítimas Corpo de Bombeiros/Divulgação Voltar Próximo

A fumaça pôde ser vista a uma longa distância, gerando apreensão em quem passava pela rodovia e em moradores da região. Imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, depois do incêndio controlado, mostram o espaço destruído.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram em um caminhão estacionado para descarregar mercadorias. O fogo avançou rapidamente e o risco de propagação elevou a tensão no local. Isso porque, além do próprio supermercado, a estrutura estava próxima a um gasoduto e abrigava baterias e produtos inflamáveis.

Ainda havia suspeita de vazamento de combustível no veículo incendiado. Ao todo, oito equipes foram enviadas para o local e trabalharam no controle do perímetro e no combate às chamas.