Fogo em supermercado assusta funcionários e clientes em BH

Um caminhão dentro de um supermercado próximo à Cidade Administrativa, no bairro Serra Verde, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, pegou fogo no fim da manhã desta quinta-feira (1º/5).

A fumaça escura é vista de vários pontos da capital. Pessoas que moram próximo ao local relataram que escutaram estalos vindos do supermercado.

Segundo as informações iniciais do Corpo de Bombeiros, o fogo começou em um caminhão estacionado na doca de carga do supermercado, com risco de propagação para o interior da edificação e para estruturas próximas, como um posto de combustível e tanques de diesel.



As primeiras guarnições que chegaram à cena confirmaram o incêndio no veículo estacionado e iniciaram o combate às chamas, com uso de técnicas específicas de contenção e resfriamento. "Foram observados riscos adicionais devido à presença de baterias e ao possível vazamento de combustível, relataram os bombeiros.

A ocorrência está em andamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia