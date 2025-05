Falta d'água atinge bairros de Belo Horizonte nesta quinta-feira

Moradores de dez bairros da região do Barreiro e do bairro Liberdade, na Pampulha, em Belo Horizonte, enfrentam instabilidade no abastecimento de água nesta quinta-feira (1º/5) por conta de problemas distintos nas redes de fornecimento.

A situação na Pampulha é reflexo de uma manutenção na rede elétrica feita pela concessionária de energia, o que afetou o funcionamento dos sistemas de bombeamento e distribuição de água. Com isso, os moradores podem perceber a redução na pressão da água nas torneiras ou mesmo a suspensão completa do fornecimento ao longo do dia.

Já no Barreiro a interrupção faz parte de uma manutenção programada.

A previsão é que o abastecimento volte ao normal gradualmente na Região da Pampulha à medida que a energia for restabelecida nas estações responsáveis pela distribuição. Já nos bairros do Barreiro, a água deve voltar às torneiras durante a noite desta quinta. Não há, até o momento, um horário exato para a normalização completa.

Segundo a Copasa, casas e prédios que possuem caixas d’água compatíveis com o consumo diário devem sentir menos os efeitos da interrupção. Ainda assim, a recomendação é de economia, especialmente em atividades que demandam maior volume, como lavagem de roupas ou uso de mangueiras.

Confira os bairros sem água nesta quinta: