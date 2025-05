Termômetros nos extremos em Minas Gerais neste feriado

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Uma grande variação de temperatura leva Minas Gerais a ter regiões frias e outras com calor nesta quinta-feira (01/05), segundo a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec-MG). Variações seguem no fim de semana.

As mínimas chegam a 11°C no Sul de Minas, enquanto as máximas são previstas para a região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, podendo atingir valores próximos aos 30 °C, informa a Cedec-MG.

No feriado de 1º de maio, Belo Horizonte amanheceu com temperaturas amenas e a previsão é de um feriado de 1º de maio com céu claro a parcialmente nublado.

A temperatura mínima registrada na capital foi de 15,2 °C, enquanto a máxima estimada para o dia é de 25 °C. A expectativa é que a umidade relativa do ar fique em torno de 50% durante a tarde, segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte.

Nas primeiras horas do dia, a temperatura mais baixa foi observada na estação Cercadinho (Oeste), com 15,2 °C às 4h, e uma sensação térmica acentuadamente fria, de 3,2 °C.

Na estação Mangabeiras (Centro-Sul) a mínima foi de 16,2°C às 2h10. A estação Pampulha teve a mínima mais elevada, com 17,7°C às 5h, e sensação térmica de 18°C.

O frio e o calor no estado são afetados, de acordo com a Cedec-MG, pela passagem de uma frente fria pelo estado, seguida pela atuação de um sistema pós-frontal. Isso traz mudanças significativas e a instabilidade atmosférica deve diminuir, levando a uma redução das chuvas em grande parte do território mineiro.

Apesar da diminuição geral, ainda segundo a Cedec-MG, as precipitações devem se concentrar de forma mais significativa nas regiões do extremo norte e nordeste do estado. Em relação às temperaturas, espera-se uma variação considerável.