Homem de 35 anos morre em batida de frente na Pampulha

Um homem de 35 anos morreu e uma pessoa ficou ferida em uma batida de frente de um carro com uma picape. O acidente foi na Avenida Otacílio Negrão de Lima, na Pampulha, em BH, na madrugada desta quinta-feira (01/05).

O acidente envolvendo um Volkswagen Voyage e uma picape RAM Rampage ocorreu por volta das 2h, no Bairro Bandeirantes, na Região da Pampulha, entre o Parque Ecológico e o Zoológico de BH.

Os dois veículos ficaram com as frentes destruídas, assim como a traseira do carro de passeio. A porta do Voyage foi lançada a mais de 5 metros de distância com a violência do impacto.

Várias peças e destroços dos veículos ficaram esparramados pela ciclovia e a pista de caminhada da Lagoa da Pampulha. Uma das pistas, de sentido Barragem, chegou a ser bloqueada, mas foi liberada por volta de 5h30.

A picape tinha cinco ocupantes e era conduzida por um motorista de 19 anos, que teve ferimentos nas costas e precisou ser encaminhado para atendimento médico.

Todos os ocupantes do veículo com sobreviventes passaram por teste do bafômetro e não estavam embriagados.