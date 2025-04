Acidente mata uma pessoa e deixa duas feridas na Avenida Carlos Luz em BH

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um acidente de carro na madrugada desta segunda-feira (7/4), na Avenida Presidente Carlos Luz, na Região Noroeste de Belo Horizonte.

Segundo informações iniciais da Polícia Militar, o carro bateu na mureta de divisão da pista no sentido Pampulha. Uma das vítima morreu no local do acidente.

Outras duas pessoas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para atendimento hospitalar. O estado de saúde das vítimas ainda não foi divulgado.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e recolheu o corpo da vítima para o IML. A ocorrência segue em andamento. Até às 5h30, uma faixa da avenida no sentido Pampulha estava fechada.



