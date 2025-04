Mulher acusa marido de obrigá-la a comer verme de cão; motivo impressiona

Uma mulher de 42 anos acionou a Polícia Militar em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, para denunciar que o marido dela, de 40, abriu sua boca à força, obrigando-a a engolir verme de cachorro. O motivo, segundo o relato, decorreu da negativa da vítima em dar dinheiro ao companheiro para que ele pagasse a pensão do filho, fruto do casamento anterior.

Os militares comparecem ao local onde a violência teria ocorrido, no Bairro Jardim Emaús, na última quinta-feira (3/4), quando a mulher relatou que o companheiro tem o hábito de agir com agressividade. Ela contou, ainda, que o homem, antes de forçá-la a comer o verme, a agrediu com chutes e socos, ocasionando lesões nas costas e cortes na boca e na cabeça.

A mulher também disse que o marido tinha a intenção de obrigá-la a comer as fezes do cachorro, mas ela acabou desmaiando. Após recobrar a consciência, ela alegou ter sido forçada a ficar na chuva por um longo período. Em seguida, de acordo com o depoimento, o marido tomou o celular dela e a trancou dentro do imóvel, impedindo-a de pedir socorro.

Logo, a vítima disse aos policiais que teve a ideia de fingir que estava dormindo e aproveitou um momento de descuido do companheiro para pegar seu celular e a chave da porta da sala, momento em que conseguiu escapar e acessar uma área de mata perto da residência a fim de ficar escondida.

Em seguida, ela pediu socorro para a irmã, que acionou a polícia via 190. A vítima foi levada para uma unidade de saúde, onde passou por exames e foi liberada. Os militares, então, deixaram a mulher na casa de sua mãe.

A Polícia Militar fez buscas no bairro e no entorno, mas não localizou o homem. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil em Juiz de Fora para saber se o suspeito já foi localizado e aguarda retorno.

