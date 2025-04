Carro capota na MG-050 e passageira tem suspeita de fratura exposta

Um motorista, de 31 anos, perdeu o controle do carro e capotou o veículo, neste domingo (6/4), na MG-050, na altura do Km 174, em Pedra do Indaiá, no Centro-Oeste de Minas. Militares da 4ª Companhia do Corpo de Bombeiros de Formiga foram acionados para atender a ocorrência. Segundo eles, o veículo obstruía parte da via.





Quando chegaram ao local, os bombeiros encontraram as duas vítimas do lado de fora do carro. O motorista estava consciente, tinha escoriações no braço direito, um corte no rosto e couro cabeludo e reclamava de dor nas costelas.





A passageira, uma mulher, de 42, também estava consciente, reclamava de fortes dores no braço direito, com suspeita de fratura exposta.





Após avaliação e cuidados iniciais no local, os dois foram conduzidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a unidade de saúde em Formiga.





O motorista contou aos militares que perdeu o controle da direção ao fazer uma curva e a pista estava molhada no momento do acidente.

A equipe do Corpo de Bombeiros fez a sinalização da via e conteve uma mancha de óleo combustível decorrente do acidente.