Ventos varrem BH e chegam a 72% do poder de um furacão

Ventos de quase 85 km/h, capazes de derrubar árvores, romper cabos de alta tensão e interromper vias, estremeceram a capital mineira na noite de sábado (05/04) e madrugada de domingo (06/04).

A força desses ventos chegou ao nível 9 da escala Beaufort, que vai até 12, quando os ventos ultrapassam 118 km/h e ganham a energia de destruição que um furacão é capaz.

Na estação meteorológica do Cercadinho, à 0h, as rajadas chegaram a 84,96 km/h. Na estação da Pampulha, à 1h de hoje, os ventos atingiram a velocidade de 43,92 km/h.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a ventania veio acompanhando a chuva trazida por uma massa de ar frio que já atua em 20 estados brasileiros e pode provocar ainda chuvas isoladas na capital mineira.

Na regional Centro-Sul, duas árvores grandes desabaram por causa das rajadas de vento, levando perigo ao tráfego de pessoas e veículos, mas não deixaram vítimas.

Uma delas caiu sobre a via e a ciclovia da Avenida Augusto de Lima, próximo à esquina com a Rua Rio Grande do Sul, em Lourdes, precisando ser serrada e segmentada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

A árvore lascou desde a raiz e desabou sobre o asfalto. Os fragmentos serrados foram colocados nos dois lados do passeio.

Na Savassi, uma outra árvore de grande porte caiu e fechou a Rua Bernardo Guimarães de um lado ao outro, na altura do número 750, entre as ruas Paraíba e Pernambuco. "Vários galhos da árvore em contato com a rede elétrica. O local foi isolado e a Cemig acionada para realizar o desligamento da rede", informou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).