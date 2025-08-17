Assine
FEMINICÍDIO

Mulher morta por policial penal será enterrada neste domingo (17/8), em BH

Priscila Azevedo Mundim, de 46 anos foi encontrada esfaqueada e o principal suspeito é o namorado, o policiail penal afastado Rodrigo Caldas, de 46

Mateus Parreiras
Mateus Parreiras
Repórter
Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran
17/08/2025 10:08 - atualizado em 17/08/2025 13:43

Priscila Azevedo Mundim e o namorado já teriam brigado outras vezes por que ela queria terminar o relacionamento e ele não aceitava
Priscila Azevedo Mundim e o namorado já teriam brigado outras vezes por que ela queria terminar o relacionamento e ele não aceitava crédito: Reprodução/Redes sociais

O corpo da auxiliar administrativa Priscilla Azevedo Mundim, de 46 anos, morta pelo namorado, que é policial penal afastado, será enterrado neste domingo (17/08) no Cemitério Parque da Colina, em Belo Horizonte. 

O velório começa às 11h e o sepultamento será às 15h, no cemitério do Bairro Nova Cintra, na Região Oeste de Belo Horizonte. 

Leia Mais

 

O crime aconteceu no sábado (16/8). A mulher foi agredida e exibia diversos ferimentos, tendo sido estrangulada até a morte. O corpo dela foi encontrado em casa do suspeito, no Bairro Padre Eustáquio, Região Noroeste de Belo Horizonte. Parentes relatam que ela tentou se separar, mas o namorado não aceitava e era possessivo

Segundo informações da polícia o corpo da vítima foi encontrado no quarto, sobre a cama, ao lado do namorado que tinha uma faca e um ferimento no abdômen.

Quem é o principal suspeito? 

O principal suspeito é o policial penal Rodrigo Caldas, de 45 anos, namorado de Priscila. Ela foi vista pela última vez com vida quando os dois deixaram juntos a casa da irmã da vítima, onde estavam se confraternizando. 

O casal namorava há cerca de cinco meses. Priscila tem dois filhos, um jovem de 22 anos e uma menina de 11 anos.

Depois do crime, o policial penal Rodrigo Caldas teria tentado se matar com uma facada na barriga. Ele foi encaminhado por policiais militares ao Hospital João XXIII, onde permanece internado. 

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o policial penal estava afastado das atividades desde janeiro de 2024 "por motivos psiquiátricos", sendo que o "armamento institucional do servidor já havia sido recolhido desde então". 

O que se sabe sobre o feminicídio no Padre Eustáquio, em BH?

  • Vítima: Priscilla Azevedo Mundim, de 46 anos
  • Suspeito: policial penal afastado Rodrigo Caldas, de 45 anos, namorado dela
  • Onde ocorreu: na casa onde moravam, no Bairro Padre Eustáquio, Noroeste de BH
  • Como foi a morte: ela foi agredida e sofreu diversos cortes e perfurações por faca
  • Motivo da morte: há relatos de que ela queria terminar o relacionamento. Vizinhos disseram ter ouvido uma briga intensa
  • Paradeiro do suspeito: ele tentou se matar com uma facada na barriga e está internado, sob escolta
  • Sepultamento da vítima: domingo (17/08), 15h, no Cemitério Parque da Colina
  • Justiça: um inquérito foi aberto por feminicídio, crime que prevê pena de 20 a 40 anos de prisão


Tópicos relacionados:

bh feminicidio minas-gerais

