Mulher morta por policial penal será enterrada neste domingo (17/8), em BH

O corpo da auxiliar administrativa Priscilla Azevedo Mundim, de 46 anos, morta pelo namorado, que é policial penal afastado, será enterrado neste domingo (17/08) no Cemitério Parque da Colina, em Belo Horizonte.

O velório começa às 11h e o sepultamento será às 15h, no cemitério do Bairro Nova Cintra, na Região Oeste de Belo Horizonte.

O crime aconteceu no sábado (16/8). A mulher foi agredida e exibia diversos ferimentos, tendo sido estrangulada até a morte. O corpo dela foi encontrado em casa do suspeito, no Bairro Padre Eustáquio, Região Noroeste de Belo Horizonte. Parentes relatam que ela tentou se separar, mas o namorado não aceitava e era possessivo.

Segundo informações da polícia o corpo da vítima foi encontrado no quarto, sobre a cama, ao lado do namorado que tinha uma faca e um ferimento no abdômen.

Quem é o principal suspeito?

O principal suspeito é o policial penal Rodrigo Caldas, de 45 anos, namorado de Priscila. Ela foi vista pela última vez com vida quando os dois deixaram juntos a casa da irmã da vítima, onde estavam se confraternizando.

O casal namorava há cerca de cinco meses. Priscila tem dois filhos, um jovem de 22 anos e uma menina de 11 anos.

Depois do crime, o policial penal Rodrigo Caldas teria tentado se matar com uma facada na barriga. Ele foi encaminhado por policiais militares ao Hospital João XXIII, onde permanece internado.

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o policial penal estava afastado das atividades desde janeiro de 2024 "por motivos psiquiátricos", sendo que o "armamento institucional do servidor já havia sido recolhido desde então".

O que se sabe sobre o feminicídio no Padre Eustáquio, em BH?



Vítima: Priscilla Azevedo Mundim, de 46 anos



Priscilla Azevedo Mundim, de 46 anos Suspeito: policial penal afastado Rodrigo Caldas, de 45 anos, namorado dela



policial penal afastado Rodrigo Caldas, de 45 anos, namorado dela Onde ocorreu: na casa onde moravam, no Bairro Padre Eustáquio, Noroeste de BH



na casa onde moravam, no Bairro Padre Eustáquio, Noroeste de BH Como foi a morte: ela foi agredida e sofreu diversos cortes e perfurações por faca



ela foi agredida e sofreu diversos cortes e perfurações por faca Motivo da morte: há relatos de que ela queria terminar o relacionamento. Vizinhos disseram ter ouvido uma briga intensa



há relatos de que ela queria terminar o relacionamento. Vizinhos disseram ter ouvido uma briga intensa Paradeiro do suspeito: ele tentou se matar com uma facada na barriga e está internado, sob escolta



ele tentou se matar com uma facada na barriga e está internado, sob escolta Sepultamento da vítima: domingo (17/08), 15h, no Cemitério Parque da Colina



domingo (17/08), 15h, no Cemitério Parque da Colina Justiça: um inquérito foi aberto por feminicídio, crime que prevê pena de 20 a 40 anos de prisão



