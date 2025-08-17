Mulher morta por policial penal será enterrada neste domingo (17/8), em BH
Priscila Azevedo Mundim, de 46 anos foi encontrada esfaqueada e o principal suspeito é o namorado, o policiail penal afastado Rodrigo Caldas, de 46
O corpo da auxiliar administrativa Priscilla Azevedo Mundim, de 46 anos, morta pelo namorado, que é policial penal afastado, será enterrado neste domingo (17/08) no Cemitério Parque da Colina, em Belo Horizonte.
O velório começa às 11h e o sepultamento será às 15h, no cemitério do Bairro Nova Cintra, na Região Oeste de Belo Horizonte.
O crime aconteceu no sábado (16/8). A mulher foi agredida e exibia diversos ferimentos, tendo sido estrangulada até a morte. O corpo dela foi encontrado em casa do suspeito, no Bairro Padre Eustáquio, Região Noroeste de Belo Horizonte. Parentes relatam que ela tentou se separar, mas o namorado não aceitava e era possessivo.
Segundo informações da polícia o corpo da vítima foi encontrado no quarto, sobre a cama, ao lado do namorado que tinha uma faca e um ferimento no abdômen.
Quem é o principal suspeito?
O principal suspeito é o policial penal Rodrigo Caldas, de 45 anos, namorado de Priscila. Ela foi vista pela última vez com vida quando os dois deixaram juntos a casa da irmã da vítima, onde estavam se confraternizando.
O casal namorava há cerca de cinco meses. Priscila tem dois filhos, um jovem de 22 anos e uma menina de 11 anos.
Depois do crime, o policial penal Rodrigo Caldas teria tentado se matar com uma facada na barriga. Ele foi encaminhado por policiais militares ao Hospital João XXIII, onde permanece internado.
Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o policial penal estava afastado das atividades desde janeiro de 2024 "por motivos psiquiátricos", sendo que o "armamento institucional do servidor já havia sido recolhido desde então".
O que se sabe sobre o feminicídio no Padre Eustáquio, em BH?
- Vítima: Priscilla Azevedo Mundim, de 46 anos
- Suspeito: policial penal afastado Rodrigo Caldas, de 45 anos, namorado dela
- Onde ocorreu: na casa onde moravam, no Bairro Padre Eustáquio, Noroeste de BH
- Como foi a morte: ela foi agredida e sofreu diversos cortes e perfurações por faca
- Motivo da morte: há relatos de que ela queria terminar o relacionamento. Vizinhos disseram ter ouvido uma briga intensa
- Paradeiro do suspeito: ele tentou se matar com uma facada na barriga e está internado, sob escolta
- Sepultamento da vítima: domingo (17/08), 15h, no Cemitério Parque da Colina
- Justiça: um inquérito foi aberto por feminicídio, crime que prevê pena de 20 a 40 anos de prisão
