FORAGIDO

Homem aproveita buraco na parede para filmar vizinha no banho em Betim

Segundo a vítima, uma das paredes do cômodo está com um buraco devido a uma reforma; o suspeito teria se aproveitado da brecha para fazer a filmagem

Denys Lacerda
Denys Lacerda
Repórter
Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas
16/08/2025 22:30

Vítima relatou aos militares que o suspeito confessou que fez as filmagens (Imagem ilustrativa gerada por IA)
Vítima relatou aos militares que o suspeito confessou que fez as filmagens (Imagem ilustrativa gerada por IA) crédito: Reprodução/IA

Um homem de 47 anos está sendo procurado pela Polícia Militar desde a noite de sexta-feira (15/8) suspeito de ter filmado a vizinha tomando banho. O caso aconteceu no Bairro Chácaras Reunidas Guaraciaba, na Região de Bandeirinhas, em Betim, na Grande BH.

A vítima, de 32 anos, informou à polícia militar que flagrou o vizinho com um celular na mão filmando dentro do banheiro enquanto tomava banho. Segundo a mulher, o cômodo está passando por uma reforma e, devido a isso, há um buraco na parede, tampado por um tapume.

O vizinho teria se aproveitado de uma brecha para filmar a mulher nua, que só notou a presença dele ao sentir um cheiro de cigarro vindo do lado de fora do cômodo.

Ainda no relato dado aos militares, a vítima afirmou que um primo foi até a casa do vizinho questionar sobre o ocorrido, e, constrangido, o suspeito confessou a gravação do vídeo. No entanto, o homem fugiu e ainda não foi encontrado - estando, portanto, foragido.

O caso foi encaminhado para a 2ª Delegacia de Polícia Civil de Betim.

Tópicos relacionados:

betim privacidade violencia-contra-a-mulher violencia-sexual

