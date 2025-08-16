Homem aproveita buraco na parede para filmar vizinha no banho em Betim

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Um homem de 47 anos está sendo procurado pela Polícia Militar desde a noite de sexta-feira (15/8) suspeito de ter filmado a vizinha tomando banho. O caso aconteceu no Bairro Chácaras Reunidas Guaraciaba, na Região de Bandeirinhas, em Betim, na Grande BH.

A vítima, de 32 anos, informou à polícia militar que flagrou o vizinho com um celular na mão filmando dentro do banheiro enquanto tomava banho. Segundo a mulher, o cômodo está passando por uma reforma e, devido a isso, há um buraco na parede, tampado por um tapume.

O vizinho teria se aproveitado de uma brecha para filmar a mulher nua, que só notou a presença dele ao sentir um cheiro de cigarro vindo do lado de fora do cômodo.

Ainda no relato dado aos militares, a vítima afirmou que um primo foi até a casa do vizinho questionar sobre o ocorrido, e, constrangido, o suspeito confessou a gravação do vídeo. No entanto, o homem fugiu e ainda não foi encontrado - estando, portanto, foragido.

O caso foi encaminhado para a 2ª Delegacia de Polícia Civil de Betim.

