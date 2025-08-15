Mulher atropela e mata o próprio marido ao sair de garagem em Betim

Um homem morreu na manhã desta sexta-feira (15/8) após ser atropelado pela própria esposa no bairro Industrial São Luiz, região limítrofe entre Betim e Contagem, na Grande BH.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o acidente ocorreu na Rua Monte Belo. Segundo relatos de testemunhas, a mulher se confundiu com os pedais de um Hyundai HB20 automático, ao sair de ré da garagem, e atingiu o marido.

Moradores contaram à polícia que a condutora havia tirado a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) há poucos dias. A primeira chamada para o socorro foi registrada por volta das 6h45. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Durante a manhã, a perícia da Polícia Civil era aguardada para realizar os levantamentos e liberar o corpo. As circunstâncias do atropelamento ainda serão investigadas.

