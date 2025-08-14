Ciclista morre atropelado por ônibus em avenida de Contagem, na Grande BH
Avenida Princesa Isabel, no bairro Parque Turista, tem dois quarteirões bloqueados para avaliação da perícia na manhã desta quinta-feira (14/8)
Um ciclista, ainda não identificado, morreu atropelado por um ônibus metropolitano na Avenida Princesa Isabel, no bairro Parque Turista, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (14/8).
De acordo com a Transcon, empresa de trânsito da prefeitura municipal, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte.
Dois quarteirões da Avenida Princesa Isabel estão bloqueados, entre a Avenida Alterosa e Rua Paraopeba, no sentido BH.
O acidente envolveu um ônibus da linha 2390, que faz o trajeto Ceasa/Belo Horizonte. A dinâmica do acidente ainda não foi definida.
A Polícia Militar acompanha a ocorrência e a perícia da Polícia Civil é aguardada no local.
Como fazer o desvio?
Motoristas que seguem no sentido Belo Horizonte podem a seguinte rota:
Virar à direita na Avenida Alterosa
Virar à esquerda na Rua São Geraldo
Retornar à Avenida Princesa Isabel.