MG: ciclista morre ao bater violentamente em proteção e cair em córrego

Um ciclista morreu em um acidente na tarde desta segunda-feira (4/8), em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o homem não resistiu após colidir violentamente contra uma proteção metálica e cair em um córrego.

Quando uma equipe do CBMMG chegou ao local do acidente, na Avenida do Canal, a vítima, que não teve a identidade revelada, já estava sem vida. Os militares acreditam que o ciclista se chocou contra a estrutura após perder o controle da bicicleta enquanto descia uma rua íngreme.

O homem vestia o uniforme de uma rede de farmácias da cidade, o que indica que ele provavelmente estava indo ou voltando do trabalho. A Polícia Civil foi acionada para investigar as circunstâncias do acidente.

