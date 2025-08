Motorista morre carbonizado após tombamento de caminhão

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O motorista de um caminhão de combustível morreu em consequência de um tombamento seguido de incêndio na noite desse sábado (2/8), na Rodovia MG-120, próximo a Água Boa, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu às 22h. Quando a viatura chegou ao local, o caminhão ainda pegava fogo, e o motorista estava preso às ferragens da cabine, já carbonizado.

Os bombeiros combateram as chamas para, depois, fazer o resgate do corpo da vítima. As causas do acidente ainda são desconhecidas. A perícia da Polícia Civil esteve no local.