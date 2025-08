Homem que matou mulher em São Gonçalo do Pará já foi para o presídio

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem de 20 anos, preso na tarde de sexta-feira (1º/8), no Centro de Belo Horizonte, acusado de matar uma mulher, Patrícia Ferreira, de 41, no último dia 19 de julho, em São Gonçalo do Pará (MG), por motivos fúteis, foi transferido para o sistema penal.

O homem foi preso e levado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde prestou depoimento e foi recolhido a uma cela, para aguardar a transferência.

O crime ocorreu na manhã de 19 de julho deste ano, um sábado, em São Gonçalo do Pará. Segundo o boletim de ocorrências (BO) da Polícia Militar, o autor teria ido até a casa de uma vizinha, onde acontecia uma festa, para reclamar do som alto.

A festa já durava mais de 12 horas, pois começara no início da noite anterior. O homem chegou nervoso e discutiu com outras mulheres, a quem agrediu.

Na confusão, o suspeito sacou uma arma e atirou em Patrícia Ferreira, de 41 anos, que estava acompanhada do filho de 12 anos. A vítima teve morte imediata. Depois de atirar, o homem fugiu.

A PM esteve no local e conseguiu identificar o atirador e suas características físicas, assim como obteve uma foto. As informações foram repassadas na rede da PM.

Reconhecimento

O suspeito caminhava pela Rua dos Carijós, no Centro de BH, quando foi reconhecido por dois policiais do 1º Batalhão da Polícia Militar (BPM), que faziam o patrulhamento na área.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os policiais abordaram o homem e confirmaram, com uma consulta, de que se tratava do suspeito de feminicídio. Ele foi levado para o DHPP, onde foi colocado numa cela, para aguardar a transferência para o Ceresp.