Mineiro de escola pública leva ouro em olimpíada de matemática nos EUA

O adolescente Marcus Paulo, de 16 anos, ganhou a medalha de ouro em uma das categorias mais avançadas de uma olimpíada de matemática nos Estados Unidos. A “Copernicus Olympiad” começou no último dia 26 e terminou nessa quinta-feira (31/7), em Nova York.

Estudante da Escola Estadual Doutor José Marques de Oliveira, em Pouso Alegre, no Sul de Minas, ele competiu no nível 5, voltado a estudantes com alto desempenho acadêmico, e se destacou mesmo diante das mudanças de última hora na estrutura da prova.

“Achei bem mais difícil do que imaginava, porque eles alteraram as regras e deixaram a avaliação mais desafiadora”, contou o estudante.

A conquista de Marcus foi divulgada nesta sexta-feira (1º/8) pelo governo de Minas, que disse ter custeado passagens, alimentação, hospedagem e demais despesas do estudante, e também de uma professora de matemática que acompanhou o adolescente na viagem.

A Copernicus Olympiad é considerada uma das mais prestigiadas olimpíadas internacionais de matemática, reunindo estudantes do ensino fundamental e médio de dezenas de países. Além das provas de alto nível, o evento também promove atividades culturais e de integração entre os participantes.

