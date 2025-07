Olimpíada Brasileira de Tecnologia anuncia os vencedores

A Olimpíada Brasileira de Tecnologia (OBT) anunciou, na última sexta-feira (18), os vencedores da sua quarta edição, durante a cerimônia de encerramento da Semana da Escola Avançada de Tecnologia (Semana EAT). Realizada em Jacareí (SP), a competição reuniu mais de 540 estudantes de escolas públicas e privadas de 16 estados brasileiros, que apresentaram projetos de impacto social desenvolvidos ao longo de meses de trabalho. A iniciativa é promovida pelo Instituto Alpha Lumen, com apoio do MIT Brazil e patrocínio da empresa de tecnologia financeira CloudWalk.



Os vencedores da noite foram os times EcoRadar, da EEEP Professor Sebastiao Vasconcelos Sobrinho de Tianguá (CE); Sunflower, da EREM Engenheiro Lauro Diniz de Recife (PE); Aritméticos do Café, da Escola Interativa de Guaxupé (MG) e π=3, do Colégio Motiva LTDA de Campina Grande (PB).A equipe EcoRadar ganhou com uma aplicação que utiliza dados de satélite da NASA para identificar focos de incêndio em tempo real em todo o território nacional, alertando usuários sobre riscos ambientais iminentes.

Já o grupo Sunflower desenvolveu um aplicativo que promove a inclusão de crianças autistas e atua na conscientização de famílias e comunidades sobre o tema. A Aritméticos do Café criou uma aplicação para ampliar o acesso ao pré-natal em regiões desprivilegiadas, além de reduzir a desinformação sobre saúde reprodutiva. Por fim, a equipe π=3 venceu com um aplicativo que ajuda no descarte correto de recicláveis e eletrônicos, conectando pessoas a pontos de coleta e apoiando o trabalho dos catadores.



Como premiação, os grupos vencedores receberão um convite especial para visitar o MIT (Massachusetts Institute of Technology), nos Estados Unidos — uma vivência imersiva em um dos maiores polos de inovação e ciência do mundo.





Tecnologia como agente de transformação

A OBT 2025 recebeu milhares de inscrições e selecionou, ao longo de diferentes etapas, os projetos com maior potencial de impacto positivo, abordando temas como saúde, segurança, educação, mobilidade urbana, sustentabilidade e direitos sociais. A diversidade temática e geográfica dos projetos mostra o potencial da juventude brasileira em usar a tecnologia para resolver desafios reais de suas comunidades — com criatividade, empatia e propósito.



“Esses jovens saem daqui com a mente explodindo de ideias — e, quando voltam para suas escolas e comunidades, multiplicam essa energia. É assim que criamos uma onda de transformação por meio da educação. Com o apoio da CloudWalk, esse movimento ganha ainda mais força e alcança talentos invisíveis espalhados por todo o país", afirma Nuricel Aguilera, fundadora do Instituto Alpha Lumen.

Hanna Souza, estudante brasileira do segundo ano de engenharia química no MIT e ex-participante da EAT, foi uma das responsáveis por interagir com as equipes ao longo da semana. “É impressionante o quanto esses jovens crescem em oportunidades como essa, não apenas na questão deles desenvolverem as habilidades em tecnologia, mas da própria evolução pessoal, porque agora eles acreditam que eles podem fazer”, afirma.



Semana EAT: conhecimento, inspiração e futuro

A Semana EAT proporcionou uma imersão em tecnologia por meio de mais de 60 oficinas, mentorias e atividades interativas com especialistas em áreas como inteligência artificial e engenharia aeroespacial. A CloudWalk promoveu oficinas que abordaram desde soluções com ferramentas low code até aplicações avançadas com agentes de IA, desafiando os jovens a criar sistemas inteligentes capazes de otimizar tarefas e economizar tempo.





Gabriel Bernal, CXO da CloudWalk, compartilhou sua trajetória como ex-aluno de escola pública, incentivando os jovens a usarem a tecnologia com disciplina e foco. “Quando eu era adolescente, sem acesso a muitos recursos e estudando em escola pública, o que me ajudou a me nivelar com outros jovens foi o computador que minha mãe comprou com muito esforço. Hoje, o que separa a geração de vocês da minha é a inteligência artificial. Usem essa ferramenta com foco e disciplina — vocês podem conquistar o que quiserem.”



E concluiu: “apoiar a OBT é investir no futuro do país. Ver tantos jovens com ideias relevantes, bem estruturadas e com impacto real nos inspira e reforça nossa missão de democratizar o acesso à inovação”.

