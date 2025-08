Homem morre em colisão frontal no Triângulo Mineiro

Uma colisão frontal envolvendo dois carros de passeio, sendo um Fiat Palio e um Chevrolet Prisma, resultou na morte de um homem na tarde desta sexta-feira (1º/8), no KM 257 da rodovia MGC-464, entre os municípios de Jubaí e Conquista, no Triângulo Mineiro. O acidente ocorreu no trevo de acesso ao distrito de Delta.

No momento em que uma equipe do Corpo de Bombeiros (CBMMG) chegou ao local do acidente, o homem já estava sem vida, preso às ferragens de um dos veículos.

Outro homem sofreu múltiplos traumas, mas estava consciente e orientado durante o resgate, que envolveu duas viaturas do Pelotão de Sacramento, no Alto Paranaíba, do CBMMG. O helicóptero Arcanjo também foi mobilizado e transportou a vítima para um hospital em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.