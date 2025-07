Obras causam interdição na BR-381 em trecho da Grande BH nesta quinta (31)

Obras de reparo de pavimento interditam duas faixas da BR-381, na altura de Brumadinho (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (31/7).

De acordo com a Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pelo trecho, as obras ocuparão as faixas da direita e o acostamento, no sentido São Paulo (Sul).

As duas pistas ficarão bloqueadas no quilômetro 525,6.

As obras têm previsão de início às 7h, mas não há horário previsto para conclusão.

A concessionária sugere que os motoristas planejem a viagem e respeitem a sinalização, com atenção redobrada.