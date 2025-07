BH: obra da Praça das Águas altera trânsito próximo à Estação São Gabriel

O transito próximo à estação São Gabriel, na Região Nordeste de Belo Horizonte, terá mudanças a partir desta terça-feira (29/7). De acordo com a Prefeitura (PBH), a alteração acontece por conta das obras de requalificação da Praça das Águas, que faz parte de um conjunto de intervenções para otimizar o sistema de macrodrenagem do Ribeirão Pampulha e evitar alagamentos na região.



Agentes da BHTrans e da Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumob) atuam na região para orientar motoristas e usuários do transporte coletivo.





Desvio no Trânsito

O acesso ao Anel Rodoviário (sentido Rio de Janeiro) em direção à Avenida Risoleta Neves (sentido Santa Luzia) será alterado.





Será feito o seguinte desvio: Anel (sentido Rio de Janeiro); alça à direita (em direção à Estação São Gabriel); manter-se à direita na Avenida Cristiano Machado (sentido Centro); continuar na faixa da direita e acessar a Cristiano Machado (sentido Bairro); após os viadutos do Novo Anel, entrar à direita na segunda alça de acesso sentido Santa Luzia.



Transporte coletivo

As linhas de ônibus terão ajustes nos itinerários para acesso à estação São Gabriel, mas sem impacto nos pontos de embarque e desembarque.



As linhas MOVE 62, 66 e 6030 permanecem com o ponto de embarque e desembarque na estação Minas Shopping.

Os passageiros vão acessar a estação São Gabriel, embarcar nas linhas 82 ou 83P e desembarcar na estação Minas Shopping, seguindo viagem na linha de preferência, sem acréscimo na passagem.



Sobre a obra

De acordo com a PBH, a implantação da Praça das Águas faz parte do conjunto de obras para otimizar o sistema de macrodrenagem do Ribeirão Pampulha, com implantação de estrutura hidráulica (caixa de captação) na confluência do ribeirão Pampulha com o Córrego Cachoeirinha, com capacidade para armazenar 27 milhões de litros d'água, três vezes mais que a caixa de captação da Avenida Vilarinho.



O objetivo da estrutura, segundo o executivo, é captar e amortecer as águas vindas do Ribeirão Pampulha e Córrego Cachoeirinha e direcioná-las ao Ribeirão do Onça, contendo os alagamentos na Cristiano Machado, próximo à Estação São Gabriel.

Os trabalhos são supervisionados pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) e o investimento é de cerca de R$ 68 milhões, com recursos de financiamento junto à Caixa Econômica Federal e próprios da Prefeitura.

