Motorista é roubado e sequestrado por 24 horas no Triângulo Mineiro

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A polícia ainda não tem pistas dos homens que roubaram e sequestraram um motorista de semirreboque, de 37 anos, por 24 horas na última sexta-feira em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

A vítima, que foi resgatada pela Polícia Militar, contou que tinha sido sido contratada para transportar uma estrutura metálica, que deveria ser recebida na Chácaras Flamboyant.

Assim que chegou ao local, foi rendido por dois homens, armados com revólveres. Ele foi levado para uma área de mata, onde foi mantido de refém.

Somente no dia seguinte, na tarde de sábado, é que o homem foi libertado. Os ladrões fugiram levando o cavalo mecânico, o semirreboque, documentos da vítima, assim como seus cartões bancários e um celular.

Nas primeiras investigações, os policiais civis buscaram o localizador do veículo, que apontou estar no Paraguai. As autoridades mineiras estão pedindo ajuda à polícia paraguaia.

