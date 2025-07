Preso homem suspeito de sequestrar e manter ex-namorada em cárcere privado

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem foi preso, na madrugada desta quinta-feira (24/7), pela Polícia Militar no Bairro Vale do Jatobá, região Oeste de Belo Horizonte, depois de sequestrar e manter em cárcere privado, por quase toda a noite, sua ex-namorada.

A mulher estava na casa de seu namorado e, quase no fim da noite de ontem foram surpreendidos pelo ex-namorado da vítima, armado com um revólver, que passou a fazer ameaças ao casal.

O homem, segundo o boletim de ocorrência, exigia que a mulher saísse com ele da casa em meio a ameaças. A vítima acabou cedendo e foi embora com o ex. O sequestrador a levou para sua casa no Bairro Vista Alegre.

O atual namorado, logo após a saída do homem com sua namorada, entrou em contato com a Polícia Militar, que iniciou uma diligência no intuito de localizar e salvar a mulher, além de prender o sequestrador.

Os policiais conseguiram identificar a residência e a invadiram, libertando a mulher e prendendo o homem.

A vítima, segundo os militares, não estava ferida, mas bastante abalada, em estado de choque. Ela não conseguia dar informações sobre o que tinha acontecido e foi levada para a UPA Oeste.

Na residência do suspeito, que serviu de cárcere para manter a vítima, a PM encontrou um revólver, que foi apreendido. O homem não explicou os motivos que o levaram a sequestrar e manter a ex-namorada em cárcere. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.