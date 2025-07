Homem morre afogado ao tentar alimentar peixes em fazenda de cidade mineira

Um homem de 45 anos morreu ao cair em um tanque de criação de peixes, em uma fazenda de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na tarde dessa quarta-feira (23/7).



A propriedade fica na comunidade Rio das Pedras, às margens da rodovia BR-365, na saída para Ituiutaba.



Informações repassadas ao Corpo de Bombeiros dão conta de que o serviço de levar ração aos peixes criados em lagoas artificiais era rotineiro.



Quando testemunhas encontraram o homem boiando no local, os bombeiros foram acionados. Entretanto, quando a equipe de Unidade de Suporte Avançado (USA) dos militares chegou ao local, não havia mais como salvar a vítima.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





A identidade do homem não foi informada, e os militares não souberam confirmar a profundidade e dimensão do local do corpo d’água.