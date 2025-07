Empresa belga investe R$ 200 mi em Uberlândia e promete 80 empregos diretos

A empresa Carmeuse, do ramo de produção e fornecimento de cal, anunciou o investimento de R$ 200 milhões no Distrito Industrial de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Com isso, a multinacional belga pretende gerar 80 empregos diretos com a chegada à cidade.



Esta será a segunda fábrica da Carmeuse em Minas Gerais e a primeira a produzir dois insumos novos desenvolvidos pela empresa para utilização na agricultura. A planta da empresa, que terá inicialmente 25 mil metros quadrados, será instalada A avenida Airton Borges da Silva. O espaço terá um galpão de matéria prima, beneficiamento, estocagem, caixa de decantação, expedição e prédio administrativo.



As obras terão início em agosto deste ano com previsão de término para meados de 2026. A unidade, denominada Apollo III, foi planejada para atender o mercado regional, com foco especial nas culturas de cana-de-açúcar, citros e café.



"Este anúncio é outra grande conquista, sobretudo, para nossa população. Serão oportunizados novos empregos, mais renda e desenvolvimento econômico e social. É mais um ganho para os setores agrícola e industrial", afirmou o prefeito Paulo Sérgio durante, em anúncio feito ao lado do vice-presidente de operações da Carmeuse Brasil, Guilherme Ruiz.

A empresa data de 1860 e é líder global no fornecimento de cal para uma variedade de aplicações. Atualmente, ela opera em 11 estados brasileiros.