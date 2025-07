Desavenças, ameaças e morte levam três homens para a prisão em MG

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Militar de São Francisco (MG), no Triângulo Mineiro, prendeu três envolvidos no assassinato de Gleidson Edervam Lima Oliveira, de 24 anos, ocorrido no fim da tarde de segunda-feira (21/7).

Segundo a mãe da vítima, o filho estava na porta de sua casa, jogando bola com o sobrinho, de apenas três anos. Ele iria sair para buscar as filhas. Nesse momento, uma motocicleta, Honda Bross, de cor vermelha, aproximou-se, com dois homens.

Assim que o veículo parou, o garupa saltou e foi em direção a Gleidson, disparando várias vezes. Em seguida, o homem saiu, mas foi visto e interceptado pela mãe e por uma irmã da vítima. Mesmo assim, fugiu. Montou novamente na motocicleta e o piloto arrancou, devagar, sem chamar a atenção.

Com a chegada da PM, a mãe e a irmã da vítima contaram quem seriam seus dois desafetos. Um deles teria tido um desentendimento com Gleidson, quando os dois estiveram, juntos, cumprindo pena no Presídio de São Francisco.

Presos em casa

Os policiais foram, então, à casa deste homem e o prenderam. Lá, encontraram uma pistola 9mm. O suspeito não negou as desavenças com Gleidson, mas disse que não tinha estado no local do crime.

Em seguida, os militares foram à casa do outro suspeito e lá encontraram um revólver enterrado no quintal. A mãe dele contou aos policiais que o filho tinha chegado em casa, na garupa de uma motocicleta vermelha, e deu o nome de quem seria o piloto. A equipe da PM prendeu o terceiro envolvido em casa.

Os três foram presos e levados para a Delegacia de São Francisco (MG). Segundo a polícia, todos têm envolvimento com o tráfico de drogas.

Vida pregressa

A mãe de Gleidson contou aos policiais que o filho vinha sofrendo ameaças de morte por parte de dois dos três acusados. E que, por diversas vezes, a moto vermelha passava na frente de sua casa, sempre com duas pessoas, o piloto e o carona.

As desavenças entre seu filho e um dos autores tiveram início quando eles estavam no Presídio de São Francisco. Gleidson cumpria pena de um ano e oito meses por envolvimento com o tráfico de drogas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A vítima também teve problemas enquanto os dois cumpriam medida socioeducativa em São Francisco (MG).