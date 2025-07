Membro de facção e suspeito de matar rival no tráfico é baleado em operação

“Mustafá”, chefe do tráfico de drogas do Aglomerado Morro das Pedras e integrante do Terceiro Comando Puro (TCP), facção criminosa do Rio de Janeiro, foi baleado e preso em uma operação da Polícia Militar na Cabana do Pai Tomás, Região Oeste de Belo Horizonte (MG), na tarde desse domingo (20/7).

O jovem, de 23 anos, é suspeito do assassinato de um membro da facção rival Comando Vermelho (CV) em 13 de abril deste ano. De acordo com a PM, Mustafá estava escondido no Beco das Chácaras desde a data do crime.

Conforme os registros, a vítima morava na Vila Leonina e foi executada a tiros durante uma festa na Comunidade do Querosene. Desde então, diversos confrontos armados são registrados entre as facções na região do Morro das Pedras.

O irmão dele, de 29 anos, não tinha antecedentes criminais ou ligação com o tráfico de drogas e foi morto a tiros em 11 de julho como vingança pela morte do membro. Os suspeitos do crime, dois irmãos, ainda não foram encontrados.

Escalada de confrontos

Sete dias após a morte do irmão, Mustafá foi apontado como autor de uma tentativa de homicídio no Bairro Grajaú. A vítima o reconheceu e apontou como motivação do ataque o assassinato do irmão do autor.

Os militares receberam informações do endereço de Mustafá. Eles entraram em um portão aberto e entraram no apartamento com permissão da namorada dele. Questionada se havia mais alguma pessoa na casa, a jovem disse que o companheiro estava no quarto. Os militares seguiram ao cômodo e o autor se aproximou com uma pistola em punho.

Conforme o boletim de ocorrência, os militares ordenaram que ele largasse a arma. Ele não obedeceu e os policiais reagiram com tiros. Ferido, o jovem foi levado à UPA Oeste e, em seguida, ao Hospital João XXIII, onde segue sob cuidados médicos e escolta policial.

Foram encontradas três porções de maconha na sala, indicada como para consumo de Mustafá, e outras quarenta escondidas no guarda-roupas do quarto. Em outro cômodo, também foram apreendidos R$ 200 em dinheiro trocado, além de mais R$ 40 nos bolsos do autor.

Antecedentes

A namorada de Mustafá contou aos militares que vive um relacionamento com ele há três anos, mas que não mora no apartamento. Ela disse que já sabia que o namorado tem envolvimento no crime organizado no Morro das Pedras, conhece o conflito e já viu o namorado portando arma de fogo.

Registros policiais apontam que Mustafá tem passagens por tentativa de homicídio, tráfico de drogas, roubo e uso e consumo de drogas.

A arma do autor foi recolhida e encaminhada para análises da Polícia Civil. Segundo os registros, a arma estava com numeração raspada e estava com oito cartuchos de .45 milímetros. As armas utilizadas pelos militares também foram apreendidas e o caso é acompanhado pela Corregedoria da Polícia Militar.